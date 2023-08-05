На юге Польши в результате подземного толчка в шахте погиб один горняк

Еще пятеро получили ранения

ТАСС, 5 августа. Сильный подземный толчок произошел в шахте Белшовице Шленского воеводства на юге Польши. Как сообщила Польская горнодобывающая группа, один человек погиб, пять получили ранения.

"Один горняк остался внизу. Спасатели и врач добрались до него. К сожалению, врач констатировал смерть", - сказал пресс-секретарь группы Томаш Глодовский. Еще пять пострадавших шахтеров поднялись на поверхность. Один из них находится в тяжелом состоянии и был отправлен в больницу на вертолете.

Толчок произошел на глубине 1 тыс. м. Его мощность оценивается в 2,62 балла по шкале Рихтера.