В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,5

Эпицентр зафиксировали неподалеку от границы с Монголией

ТАСС, 5 августа. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на границе Республики Тыва и Монголии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сейсмическое событие магнитудой 4,5 произошло в 14 км севернее села Торгалыг Овюрского района. Оперативные группы администрации обследуют социально-значимые объекты. По предварительным данным, жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения зафиксирован рядом с селом неподалеку от границы с Монголией.