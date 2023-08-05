В Челябинске во дворце спорта "Юность" произошел пожар

Из помещения эвакуировались 80 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Пожар произошел во дворце спорта "Юность" в Челябинске, из здания эвакуировались 80 детей и взрослых. Открытое горение ликвидировано на площади 10 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

"Во дворце спорта "Юность" сработала пожарная сигнализация. Всему виной стало возгорание вещей в танцевальном зале на первом этаже. Пострадавших нет, до прибытия подразделений самостоятельно из здания эвакуировались 80 человек, в том числе 60 детей", - сказано в сообщении.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.