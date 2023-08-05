В Якутске пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Транспортная прокуратура начала проверку

ТАСС, 5 августа. Самолет авиакомпании "Полярные авиалинии" с 34 пассажирами и 4 членами экипажа на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. По факту начата проверка, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"5 августа в аэропорту Якутска воздушное судно Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии", выполнявшее рейс Зырянка - Якутск, после посадки выкатилось передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 34 пассажира и 4 члена экипажа, которые благополучно эвакуированы, пострадавших нет. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку", - говорится в сообщении.

В настоящее время воздушное судно отбуксировано к месту стоянки. На место происшествия с целью координации деятельности правоохранительных органов и служб аэропорта выехал исполняющий обязанности Якутского транспортного прокурора Алексей Солнцев.