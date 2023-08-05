5 августа, 11:07,
обновлено 5 августа, 11:45
Военная операция на Украине

В трех регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Полтавской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сообщения о тревоге поступили в 13:52 мск. Сирены также сработали в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Позднее тревогу отменили. Она длилась чуть более 40 минут. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее в субботу воздушная тревога дважды объявлялась на всей территории Украины.

В новость внесены изменения (14:45 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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