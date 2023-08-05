В больницу Красноярска доставили четверых пострадавших от взрыва бытового газа в Канске

По данным регионального министерства, такое решение приняли врачи краевой больницы, которые раннее вылетели в Канск

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Четверых пострадавших от взрыва бытового газа в пятиэтажном доме Канска на востоке Красноярского края бортом санавиации перевезли в краевую больницу Красноярска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Четыре человека, госпитализированные в больницу Канска после взрыва бытового газа, отправлены санавиацией в краевую больницу Красноярска", - сообщили в Минздраве Красноярского края.

По данным регионального министерства, такое решение приняли врачи краевой больницы, которые раннее вылетели в Канск.