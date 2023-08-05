Развожаев сообщил об уничтожении надводного беспилотника в открытом море около Севастополя

Движение водного транспорта возобновили

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Надводный беспилотник, обнаруженный в открытом море в районе Севастополя, уничтожен. Движение водного транспорта возобновлено, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне. Все ограничения на движение водного транспорта сняты", - написал он.

Ранее Развожаев сообщил, что надводный беспилотник был обнаружен в открытом море в районе Севастополя, в связи с чем было принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Эвакуация с пляжей не потребовалась, ситуация находилась полностью под контролем флота.