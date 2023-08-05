В Карелии нашли тело женщины в поселке, где убили шесть человек

Подозреваемого в преступлении арестовали

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 августа. /ТАСС/. Карельские правоохранители обнаружили тело женщины в поселке Деревянное Прионежского района, где ранее были найдены шесть убитых. Подозреваемый в убийстве женщины задержан и арестован, сообщило следственное управление СК РФ по Карелии.

"В рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении женщины обнаружено тело пропавшей с признаками насильственной смерти. В кратчайшие сроки по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый местный житель 1989 года рождения, который в ходе проведения следственных действий сознался в содеянном. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении следственного управления.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Карелии, 26 июля в отдел МВД России по Прионежскому району поступило заявление жительницы Петрозаводска о пропавшей без вести матери - жительницы села Деревянное. Заявительница сообщила, что последний раз 44-летняя пропавшая выходила на связь 20 июля. Разыскиваемая нигде не работает, в прошлом привлекалась к административной ответственности в связи с неисполнением родительских обязанностей по воспитанию ребенка, а также иными правонарушениями. Ранее уже объявлялась в розыск. Стало известно, что незадолго до исчезновения она находилась в компании малознакомых мужчин, распивала спиртное.

1 августа в ходе тушения пожара в двух деревянных домах в поселке Деревянное обнаружили тела шести человек с признаками насильственной смерти. По подозрению в их убийстве были задержаны 37-летний мужчина с временной регистрацией в Санкт-Петербурге и 38-летний местный житель. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления, отбывали наказания в местах лишения свободы. Подозреваемым предъявлено обвинение в убийстве шести человек, они арестованы.