5 августа, 11:46

Грузинские спасатели на месте оползня в Шови обнаружили тела еще двух погибших

Всего погибло 13 человек

ТБИЛИСИ, 5 августа. /ТАСС/. Грузинские спасатели на месте схода оползня в районе курорта Шови в высокогорном регионе Рача обнаружили тела еще двух погибших. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики.

"Обнаружены тела еще двух человек. По последним данным, погибло 13 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Масштабный оползень в Шови сошел 3 августа. В результате повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница Sunset Shovi. В спасательной операции участвуют четыре вертолета, а также 400 пожарных-спасателей. К настоящему времени удалось эвакуировать 210 человек. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура в республике. 

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