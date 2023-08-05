В Еврейской автономной области нашли пропавшего мальчика

В ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что спасатели оценивают его состояние как удовлетворительное

ТАСС, 5 августа. Операция по поиску пропавшего в ходе сбора грибов 13-летнего подростка вблизи села Николаевка Еврейской автономной области завершена, ребенок найден. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"В ходе поисковой операции 13-летний мальчик был найден родственниками в лесном массиве вблизи населенного пункта Николаевка. Его удалось обнаружить в 5 км от места пропажи. Он осмотрен спасателями, состояние здоровья ребенка оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Мальчик с родителями на лодке направился за грибами по реке Тунгуске. Они причалили к берегу и все вместе направились в лес для сбора грибов. Подросток отстал от родителей и заблудился. Взрослые пытались найти его самостоятельно, но поиски не принесли желаемого результата, тогда отец вернулся к лодке, откуда обратился за помощью к спасателям.

Поисками ребенка занимались несколько десятков человек, в том числе вызванные для оказания помощи сотрудники ГУ МЧС из соседнего Хабаровского края.

Ранее спасателям поступило обращение об оказании помощи в поисках несовершеннолетнего, который пропал во время сбора грибов.