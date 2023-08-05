5 августа, 11:52
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Военная операция на Украине

Что известно о повреждении танкера у Керченского пролива из-за атаки ВСУ

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС, архив
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС, архив

Российский танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения, предположительно, в результате атаки морского беспилотника на подходе к Керченскому проливу. Пострадавших нет, судно находится на плаву.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем на данный момент.

Что случилось

  • Машинное отделение танкера получило повреждение в результате атаки украинской стороны, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска.
  • На борту танкера находятся 11 человек, они не пострадали.
  • К месту ЧП прибыли два буксира.
  • Разлива топлива в результате инцидента нет.
  • Танкер "Сиг" (судовладелец "Транспетрочарт") получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта.
  • Судно находится на плаву, произведена его обоновка.
  • Ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков танкера и установке пластыря.

Реакция властей

  • В пятницу ночью было приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту из-за объявления угрозы атаки, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков.
  • Он также отмечал, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи в пятницу ночью, не имели отношения к Крымскому мосту.
  • В настоящее время движение по Крымскому мосту возобновлено.
  • Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в ответ на удары Вооруженных сил Украины по танкеру "Сиг" в Черном море России следует атаковать западные регионы Украины. 
 
Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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