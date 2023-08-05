Что известно о повреждении танкера у Керченского пролива из-за атаки ВСУ

Российский танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения, предположительно, в результате атаки морского беспилотника на подходе к Керченскому проливу. Пострадавших нет, судно находится на плаву.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем на данный момент.

Что случилось

Машинное отделение танкера получило повреждение в результате атаки украинской стороны, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска.

На борту танкера находятся 11 человек, они не пострадали.

К месту ЧП прибыли два буксира.

Разлива топлива в результате инцидента нет.

Танкер "Сиг" (судовладелец "Транспетрочарт") получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Судно находится на плаву, произведена его обоновка.

Ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков танкера и установке пластыря.

Реакция властей