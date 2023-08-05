Что известно о повреждении танкера у Керченского пролива из-за атаки ВСУ

Российский танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения, предположительно, в результате атаки морского беспилотника на подходе к Керченскому проливу. Пострадавших нет, судно находится на плаву.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем на данный момент.
Что случилось
- Машинное отделение танкера получило повреждение в результате атаки украинской стороны, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска.
- На борту танкера находятся 11 человек, они не пострадали.
- К месту ЧП прибыли два буксира.
- Разлива топлива в результате инцидента нет.
- Танкер "Сиг" (судовладелец "Транспетрочарт") получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта.
- Судно находится на плаву, произведена его обоновка.
- Ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков танкера и установке пластыря.
Реакция властей
- В пятницу ночью было приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту из-за объявления угрозы атаки, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков.
- Он также отмечал, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи в пятницу ночью, не имели отношения к Крымскому мосту.
- В настоящее время движение по Крымскому мосту возобновлено.
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в ответ на удары Вооруженных сил Украины по танкеру "Сиг" в Черном море России следует атаковать западные регионы Украины.