Прокуратура проверит законность содержания волков в СНТ Новороссийска

Сотрудники полиции также организовали проведение проверки

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура проверит законность содержания волков в одном из садоводческих товариществ в Новороссийске, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

"Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту размещения в сети информации о содержании в СНТ "Садко" Новороссийска местной жительницей на территории своего приусадебного участка в вольерах волков. Органами полиции, а также контролирующими органами будет дана оценка законности содержания животных", - сообщили в ведомстве.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что сотрудники полиции также проводят проверку сообщения, поступившего от местных жителей, об истощенных волках в вольерах. По результатам проверки примут процессуальное решение.

В социальных сетях появились видеокадры, снятые, предположительно, на территории садоводческого товарищества в новороссийском селе Владимировка. На кадрах видно, что несколько диких животных находятся в вольере, огражденном сеткой-рабицей. По словам очевидцев, волки истощены и содержатся в ненадлежащих условиях.