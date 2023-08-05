В семи областях Украины объявляли воздушную тревогу

Она длилась чуть менее 30 минут

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Первое сообщение о тревоге поступило в 15:05. В течение трех минут ее действие распространилась на все перечисленные регионы.

Она длилась чуть менее 30 минут. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

В новость были внесены изменения (15:54 мск) - добавлена новая информация.