5 августа, 12:19,
обновлено 5 августа, 12:54

В семи областях Украины объявляли воздушную тревогу

Она длилась чуть менее 30 минут

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Первое сообщение о тревоге поступило в 15:05. В течение трех минут ее действие распространилась на все перечисленные регионы.

Она длилась чуть менее 30 минут. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

В новость были внесены изменения (15:54 мск) - добавлена новая информация. 

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