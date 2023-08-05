Кортеж оппозиционного экс-кандидата в президенты Турции попал в ДТП

Травмы получили четыре человека

АНКАРА, 5 августа. /ТАСС/. Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП на востоке республики. Об этом сообщил телеканал TGRT Haber.

По его данным, в аварию попали семь автомобилей в провинции Эрзинджан. Травмы получили по меньшей мере четыре человека, в том числе два журналиста.

Источник в оппозиционных кругах рассказал ТАСС, что политик не пострадал. "Машины, в которой находился господин Кылычдароглу, не было среди попавших в аварию в Эрзинджане", - отметил собеседник агентства.