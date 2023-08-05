В Болгарии скорый пассажирский поезд врезался в автомобиль

Погибла водитель автомобиля

СОФИЯ, 5 августа. /ТАСС/. Скорый пассажирский поезд София - Варна врезался в легковой автомобиль на железнодорожном переезде в районе города Павликени в северной части Болгарии. По предварительным данным, водитель автомобиля - женщина - погибла, пассажиры поезда не пострадали. Об этом сообщает телеканал Nova.

Инцидент произошел около 14:00 (совпадает с мск), когда автомобиль оказался на переезде, несмотря на работающую сигнализацию. На месте происшествия работает полиция. Около 250 пассажиров поезда к месту назначения будут доставлены автобусами.