Мэр Любляны сообщил, что наводнение не нанесло серьезного ущерба городу

По словам Зорана Янковича, этому способствовали принятые противопаводковые меры

ЛЮБЛЯНА, 5 августа. /ТАСС/. Противопаводковые меры позволили Любляне избежать серьезного ущерба в результате наводнения.

"В районе Тацен на северо-западе столицы река Сава затопила подвалы и жилые комнаты. Подобное произошло в районе Снеберье на северо-востоке. Там, где вода уже сошла, люди сегодня просушивают помещения, во второй половине дня компетентные службы начнут вывозить крупногабаритные отходы, - приводит Словенское агентство печати слова мэра столицы Зорана Янковича. - Но без противопаводковых мер было бы намного хуже, и я думаю, что теперь все понимают их необходимость".

Как указывает агентство, более 100 добровольцев и 60 профессиональных пожарных были задействованы в ликвидации последствий наводнения в словенской столице.

Агентство по охране окружающей среды Республики Словения 4 августа объявило красный уровень опасности для северо-восточной, северо-западной и центральной частей страны из-за проливных дождей, которые начались в четверг вечером. Ливни по всей стране стали причиной затопления водотоков, подъема грунтовых вод и нескольких оползней. Стихия унесла жизни трех человек, среди которых одна словенка и двое граждан Нидерландов. Пожарные, Вооруженные силы Словении и другие подразделения и службы продолжают заниматься спасением людей, имущества и животных.