В Крыму в ДТП с семью машинами пострадали два человека

Их доставили в больницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Два человека пострадали, семь машин повреждены в результате ДТП с участием грузовика в Сакском районе Крыма, сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania, двигаясь со стороны поселка Скворцова в сторону города Саки, в районе села Червоное столкнулся с движущимся впереди автомобилем ВАЗ-2107, который затем столкнулся с идущей впереди машиной Hyundai. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ получили повреждения и были доставлены в больницу. Установлено, что в результате ДТП повреждены семь автомобилей", - говорится в сообщении.

В связи с ДТП в районе села Червоное движение транспорта временно затруднено, водителям предлагают объезд по трассе Симферополь - Николаевка - Саки - Орловка.