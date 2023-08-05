Еврокомиссар по кризисным ситуациям обсудит с руководством Словении последствия наводнения

Агентство по охране окружающей среды республики 4 августа объявило красный уровень опасности для северо-восточной, северо-западной и центральной частей страны из-за проливных дождей

ЛЮБЛЯНА, 5 августа. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич обсудит с правительством Словении ситуацию, связанную с наводнениями в республике. Об этом в субботу сообщила на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Душераздирающе следить за разрушениями, вызванными колоссальными наводнениями в Словении. ЕС находится на стороне словенского народа. Мы будем мобилизовывать поддержку по мере необходимости. Янез Ленарчич уже находится в Любляне, чтобы обсудить ситуацию с правительством республики", - написала фон дер Ляйен.

Агентство по охране окружающей среды Республики Словения 4 августа объявило красный уровень опасности для северо-восточной, северо-западной и центральной частей страны из-за проливных дождей, которые начались в четверг вечером. Ливни по всей стране стали причиной подъема грунтовых вод и нескольких оползней. Стихия унесла жизни трех человек, среди которых одна словенка и двое граждан Нидерландов. Пожарные, Вооруженные силы Словении и другие подразделения и службы продолжают заниматься спасением людей, имущества и животных.