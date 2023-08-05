В Сочи из-за аварии на магистральном водоводе возникли перебои с водоснабжением

Для жителей организуют подвоз питьевой воды

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Перебои в подаче водоснабжения возникли после аварии на магистральном водоводе в Хостинском районе Сочи. Завершить ремонт специалисты планируют до конца дня, сообщили журналистам в ситуационном центре водоканала города.

"В районе пролегающего магистрального водовода сторонняя организация проводила несогласованные с ресурсоснабжающей организацией строительные работы и повредила водные коммуникации. Специалисты водоканала производят переключение местного населения на резервные линии. На время проведения ремонтных работ с резкими перепадами давления в централизованной сети водоснабжения могут столкнуться жители ряда домов по улице Тепличная, а также в микрорайоне Бытха в Хостинском районе", - говорится в распространенном сообщении.

Сотрудники организации, повредившей магистральный водовод, уже приступили к ликвидации прорыва. Завершить восстановление сети планируется к концу дня. На время ремонтных работ для населения организуют подвоз питьевой воды по заявкам.