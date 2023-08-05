Число жертв схода оползня на курорте в Грузии возросло до 15

Обнаружены тела еще двух человек

ТБИЛИСИ, 5 августа. /ТАСС/. Грузинские спасатели на месте схода оползня в районе курорта Шови в высокогорном регионе Рача обнаружили тела еще двух погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Обнаружены тела еще двух человек. Число погибших составляет 15 человек", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС в МВД сообщали, что спасатели обнаружили тела 13 жертв.

Масштабный оползень в Шови сошел 3 августа. В результате повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". В спасательной операции участвуют 4 вертолета, а также 400 пожарных-спасателей. К настоящему времени удалось эвакуировать 210 человек. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура в республике.