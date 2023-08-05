В Воронеже в маршрутке мужчина сломал подростку нос за громкий разговор по телефону

Проводится проверка

ТАСС, 5 августа. В Воронеже в маршрутном такси произошел конфликт мужчины с подростком, началась проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, мужчине не понравилось, что подросток разговаривал всю дорогу по телефону, и он сделал ему замечание, а затем применил насилие. В конфликт вмешались пассажиры общественного транспорта, которым удалось оттащить мужчину от подростка.

По информации местных СМИ, в результате конфликта у подростка диагностировали перелом носа. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организована процессуальная проверка", - отметили в ведомстве.