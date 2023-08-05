В Словении считают, что ущерб от наводнения превысит €500 млн

Как заявил премьер Роберт Голоб, муниципалитет Чрна-на-Корошкем "по-прежнему отрезан" от остальной страны

ЛЮБЛЯНА, 5 августа. /ТАСС/. Ущерб от наводнения в результате проливных дождей в Республике Словения превысит €500 млн. Об этом сообщил премьер-министр Роберт Голоб по завершении заседания Совета национальной безопасности Словении в расширенном составе.

"Словения столкнулась с крупнейшим стихийным бедствием в своей новейшей истории. Ущерб невообразим. Он определенно превысит €500 млн, - сказал Голоб. - Готовятся законодательные изменения. Правительство сегодня рассмотрит первую поправку к закону о ликвидации последствий стихийных бедствий".

По словам премьера, муниципалитет Чрна-на-Корошкем на севере Словении "по-прежнему отрезан" от остальной страны. Власти республики приняли решение о доставке предметов первой необходимости и оборудования в населенный пункт воздушным транспортом.

Агентство по охране окружающей среды Республики Словения 4 августа объявило красный уровень опасности для северо-восточной, северо-западной и центральной частей страны из-за проливных дождей, которые начались в четверг вечером. Ливни по всей стране стали причиной затопления водотоков, подъема грунтовых вод и нескольких оползней. Стихия унесла жизни трех человек, среди которых одна словенка и двое граждан Нидерландов. Пожарные, Вооруженные силы Словении и другие подразделения и службы продолжают заниматься спасением людей, имущества и животных.