Суд арестовал мужчину, кинувшего в Jaguar гранату около Москвы-Сити

Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Суд заключил под стражу мужчину, который кинул гранату в салон Jaguar возле Москвы-Сити, сообщает столичная прокуратура.

"С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении.

3 августа в 1-м Красногвардейском проезде мужчина, угрожая пистолетом водителю Jaguar, потребовал отвезти его, куда он укажет, но получил отказ. Испугавшись за свою жизнь, водитель покинул машину и вызвал полицию. Злоумышленник тщетно попытался запустить двигатель, затем вышел из автомобиля, бросил, предположительно, страйкбольную гранату в салон и скрылся. Сотрудники полиции задержали его в тот же день в районе проспекта Вернадского. У него изъят пневматический пистолет. Пострадавших в результате инцидента нет.