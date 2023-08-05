В Ясиноватой сообщили о ранении семи человек при обстреле со стороны ВСУ

Как отметил мэр города Дмитрий Шевченко, за неделю в Ясиноватой ранения получили более 10 мирных жителей

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Семеро мирных жителей получили ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

"В результате обстрела еще три человека получили ранения", - написал он в Telegram-канале.

Ранее Шевченко сообщил о четырех пострадавших в результате обстрела.

По информации Шевченко, за текущую неделю в Ясиноватой ранения получили более 10 человек, двое погибли.

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