5 августа, 14:01

В Архангельской области в ДТП с автобусом погибла женщина

Пострадали три человека

АРХАНГЕЛЬСК, 5 августа. /ТАСС/. В Приморском районе Архангельской области столкнулись пассажирский автобус и иномарка, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

"Сегодня [5 августа] около 14:30 на автодороге Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, столкнулись иномарка Suzuki и пассажирский автобус, в котором находилось 15 человек. По имеющейся на данный момент информации, женщина-водитель легкового автомобиля погибла на месте происшествия. Водитель и два пассажира автобуса доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. 

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