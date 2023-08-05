В Архангельской области в ДТП с автобусом погибла женщина

Пострадали три человека

АРХАНГЕЛЬСК, 5 августа. /ТАСС/. В Приморском районе Архангельской области столкнулись пассажирский автобус и иномарка, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

"Сегодня [5 августа] около 14:30 на автодороге Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, столкнулись иномарка Suzuki и пассажирский автобус, в котором находилось 15 человек. По имеющейся на данный момент информации, женщина-водитель легкового автомобиля погибла на месте происшествия. Водитель и два пассажира автобуса доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.