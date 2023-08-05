Суд арестовал 21-летнюю девушку по делу об убийстве подростка в Нижнем Новгороде

По версии следствия, конфликт произошел во время распития спиртного

ТАСС, 5 августа. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 21-летней жительнице Нижнего Новгорода по делу об убийстве подростка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал девушке меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - отметили в ведомстве.

По версии следствия, ночью 4 августа между 21-летней девушкой и 16-летним подростком произошел конфликт во время распития спиртного. Подозреваемая нанесла подростку удар ножом в грудь, потерпевший умер. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Свою вину девушка признала.