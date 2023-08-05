5 августа, 14:01,
обновлено 5 августа, 14:32

В Карелии перевернулось маломерное судно

Александр Щербак/ ТАСС, архив
© Александр Щербак/ ТАСС, архив

Пострадали 10 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 августа. /ТАСС/. Маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии. Предварительно, 10 человек пострадали, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Сообщение от территориального центра медицины катастроф. В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно, 10 пострадавших", - написал министр.

По его словам, на место выехали бригады скорой помощи и сотрудники территориального центра медицины катастроф. Данных о погибших пока нет, уточнил Охлопков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Карелии, пострадавшие от медпомощи отказались. "Был факт, что люди перевернулись на лодке. Их мужчина на проходящем мимо судне подобрал, отвез на остров, где у них палатки, и они там остались. Когда приехала скорая помощь и спасательный отряд, они отказались от эвакуации и медицинской помощи", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС. 

Теги:
РоссияКарелия
© Информационное агентство ТАСС
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