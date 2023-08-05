В лесах двух районов Ямала ввели режим ЧС из-за природных пожаров

По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет

ТЮМЕНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Режим ЧС муниципального характера ввели в лесах Надымского и Пуровского районов на Ямале из-за природных пожаров. Аэромобильную группировку из более 70 сотрудников МЧС задействовали в Надымском районе, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"В Надымском районе введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Сегодня первая группа аэромобильной группировки Ямало-Ненецкого автономного округа в количестве 24 человек личного состава МЧС вылетела вертолетами АК "Ямал" из Ноябрьска в Надымский район для тушения природных пожаров", - говорится в сообщении.

На помощь специалистам "Ямалспаса" отправятся еще три группы. В пресс-службе сообщили, что режим ЧС в лесах муниципального характера также ввели в Пуровском районе.

В Надымский районе действуют пять пожаров на площади 118 га, из них один локализовали на площади 20 га. На месте задействовали 52 специалиста "Ямалспаса".

Угрозы населенным пунктам нет, обстановка с природными пожарами находится на особом контроле властей и спасательных служб.