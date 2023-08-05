В Росморречфлоте сообщили, что водолазы завершат обследование танкера "Сиг" до конца дня

К месту стоянки танкера прибыло судно с водолазной станцией, оборудованием и специалистами

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Водолазное обследование танкера "Сиг", получившего пробоину в районе машинного отделения, предположительно в результате атаки надводного беспилотника, должно завершиться до конца дня. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта.

"К месту стоянки танкера "Сиг" прибыло судно "Водолаз Кузьминых" с водолазной станцией, оборудованием и специалистами для проведения подводно-технических работ. <...> До конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера, результаты которого лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений", - говорится в сообщении.