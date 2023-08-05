В Суэцком канале в результате столкновения с танкером затонул буксир

На месте происшествия идут работы по подъему буксира

ТАСС, 5 августа. Буксир столкнулся с танкером в акватории Суэцкого канала, в результате чего затонул. Об этом сообщила администрация канала в социальной сети X (ранее Twitter).

"Глава администрации Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабиа заявил сегодня, в субботу, что на море ведутся спасательные работы в связи со столкновением танкера Chinagas Legend и буксира Fahd. <...> Буксир затонул", - говорится в тексте.

В настоящее время на месте происшествия идут работы по подъему буксира. Танкер направлен в Порт-Саид до выяснения обстоятельств случившегося.

Информации о пострадавших и причинах аварии не приводится.