5 августа, 14:51

В Суэцком канале в результате столкновения с танкером затонул буксир

Sanne Derks/ Getty Images, архив
© Sanne Derks/ Getty Images, архив

На месте происшествия идут работы по подъему буксира

ТАСС, 5 августа. Буксир столкнулся с танкером в акватории Суэцкого канала, в результате чего затонул. Об этом сообщила администрация канала в социальной сети X (ранее Twitter).

"Глава администрации Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабиа заявил сегодня, в субботу, что на море ведутся спасательные работы в связи со столкновением танкера Chinagas Legend и буксира Fahd. <...> Буксир затонул", - говорится в тексте.

В настоящее время на месте происшествия идут работы по подъему буксира. Танкер направлен в Порт-Саид до выяснения обстоятельств случившегося.

Информации о пострадавших и причинах аварии не приводится. 

Теги:
Египет
© Информационное агентство ТАСС
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