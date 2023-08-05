В море в районе Геленджика столкнулись два гидроцикла

Прокуратура начала проверку

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух гидроциклов в акватории Черного моря в районе Геленджика в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

"Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта после столкновения двух гидроциклов в акватории Черного моря между селом Кабардинка и микрорайоном Голубая Бухта в Геленджике", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.