5 августа, 14:54

В море в районе Геленджика столкнулись два гидроцикла

Прокуратура начала проверку

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух гидроциклов в акватории Черного моря в районе Геленджика в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

"Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта после столкновения двух гидроциклов в акватории Черного моря между селом Кабардинка и микрорайоном Голубая Бухта в Геленджике", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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