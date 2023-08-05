5 августа, 15:17

При оползне в Грузии погибла россиянка

Anadolu Agency via Reuters Connect
© Anadolu Agency via Reuters Connect

Оползень сошел на курорте Шови 3 августа

ТБИЛИСИ, 5 августа. /ТАСС/. Гражданка РФ Ксения Тричева погибла во время оползня, который сошел в курортном местечке Шови в высокогорном грузинском крае Рача. Об этом говорится в сообщении Секции интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии.

Читайте также
Число жертв схода оползня на курорте в Грузии возросло до 16Грузинские военнослужащие собрали мост для работ в зоне схода оползня в крае Рача

"По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева найдена погибшей - одна из близких подруг опознала ее тело в морге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ксении", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что среди погибших на курорте Шови была и гражданка Украины.

Масштабный оползень в Шови сошел 3 августа. В результате повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". В спасательной операции участвуют 4 вертолета, а также 400 пожарных-спасателей. К настоящему времени удалось эвакуировать 210 человек. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура в республике. 

Теги:
ГрузияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация