На Кубани в ДТП с грузовиком пострадали четыре человека

Среди пострадавших оказались двое детей

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. На Кубани при лобовом столкновении легковушки и грузового автомобиля пострадали четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Предварительно установлено, что на автодороге Краснодар - Темрюк 65-летний водитель Chevrolet при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз". В лобовом столкновении пострадали четыре человека, двое из которых дети", - говорится в сообщении.

В ГУ МВД уточнили, что водитель и три пассажира легкового автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.