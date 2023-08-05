5 августа, 15:30

На Кубани в ДТП с грузовиком пострадали четыре человека

Среди пострадавших оказались двое детей

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. На Кубани при лобовом столкновении легковушки и грузового автомобиля пострадали четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Предварительно установлено, что на автодороге Краснодар - Темрюк 65-летний водитель Chevrolet при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз". В лобовом столкновении пострадали четыре человека, двое из которых дети", - говорится в сообщении.

В ГУ МВД уточнили, что водитель и три пассажира легкового автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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