На всей территории Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу

Сообщения о тревоге начали поступать в 18:10 мск

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога в третий раз за субботу объявлена на всей украинской территории. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге начали поступать в 18:10 мск. Вначале сирены сработали в центральной части Украины, в том числе в Киеве, а также на юге и востоке. Позже предупреждение об опасности с воздуха распространилось на запад страны, а к 18:27 мск - на все регионы.

Ранее в субботу воздушную тревогу дважды объявляли на всей территории Украины.

В новость были внесены изменения (18:47 мск) - добавлена новая информация.