В Париже произошел взрыв в многоквартирном доме

По данным газеты Le Figaro, как минимум пять человек пострадали

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел в многоквартирном доме на севере Парижа, в результате как минимум пять человек получили ранения. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома в XVIII округе Парижа в 14:30 по местному времени (15:30 мск). Согласно опубликованным снимкам, часть фасада здания обрушилась. По информации газеты, в доме работал небольшой отель.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще четверо были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Для ликвидации последствий взрыва было задействовано 100 сотрудников пожарной службы, жильцы дома были эвакуированы. В настоящее время место происшествия оцеплено, о риске обрушения здания не сообщается. Причины взрыва пока не установлены.

Это уже второй подобный инцидент за последние месяцы. 21 июня произошел взрыв в старинном четырехэтажном здании на улице Сен-Жак в V округе Парижа, где располагалась школа дизайна "Американская академия в Париже". Здание полностью обрушилось, как уточняет телеканал BFMTV, пострадали 58 человек, трое погибли. Среди причин произошедшего парижская прокуратура называет нарушение правил техники безопасности и "неосторожность отдельных лиц".