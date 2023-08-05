На Кубани мужчина утонул после того, как сделал предложение девушке

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Мужчина утонул на городском пляже в Тимашевске Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале Тимашевского аварийно-спасательного отряда "Кубань-Спас".
По предварительным данным, молодая пара будучи пьяными прыгали с пирса в воду. После очередного прыжка мужчина стал захлебываться, выкрикивая, что тонет.
"Очевидцы, которые были на пляже, кинулись в воду к утопающему и достали мужчину из воды без признаков жизни", - уточнили в аварийно-спасательном отряде.
Спасатели оперативно начали оказывать пострадавшему первую помощь, но прибывшая бригада медиков констатировала смерть мужчины. Как сообщила девушка погибшего, в этот вечер на пляже он сделал ей предложение.