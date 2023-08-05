Число жертв наводнения в Словении возросло до четырех

Пропавшими числятся пять голландцев

ЛЮБЛЯНА, 5 августа. /ТАСС/. Пять граждан Нидерландов считаются пропавшими без вести в результате наводнения в Республике Словения, число жертв стихии возросло до четырех. Об этом сообщает Словенское агентство печати (СТА).

Отмечается, что в общей сложности с территорий баз отдыха в Словении были эвакуированы более 400 голландцев. Среди погибших, по информации агентства, двое граждан республики и двое голландцев. Граждане Нидерландов, по данным полиции, погибли от удара молнии.

Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил, что ущерб от наводнения в результате проливных дождей в стране превысит €500 млн. Страна, по его словам, столкнулась с крупнейшим стихийным бедствием в своей новейшей истории.

Агентство по охране окружающей среды Республики Словения 4 августа объявило красный уровень опасности для северо-восточной, северо-западной и центральной частей страны из-за проливных дождей, которые начались в четверг вечером. Ливни по всей стране стали причиной затопления водотоков, подъема грунтовых вод и нескольких оползней. Пожарные, Вооруженные силы Словении и другие подразделения и службы продолжают заниматься спасением людей, имущества и животных.