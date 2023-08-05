В Хмельницкой области произошли взрывы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Взрывы произошли вечером в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".
Областная администрация подтвердила информацию о взрывах и призвала жителей оставаться в укрытиях.
Несколько взрывов произошло в городе Староконстантинове Хмельницкой области, на востоке которого расположен аэродром Вооруженных сил Украины, сообщила "Страна".
В настоящее время на всей территории Украины в третий раз за день объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Киеве.