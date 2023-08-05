5 августа, 16:19,
обновлено 5 августа, 16:27
Военная операция на Украине

В Хмельницкой области произошли взрывы

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Взрывы произошли вечером в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Областная администрация подтвердила информацию о взрывах и призвала жителей оставаться в укрытиях.

Несколько взрывов произошло в городе Староконстантинове Хмельницкой области, на востоке которого расположен аэродром Вооруженных сил Украины, сообщила "Страна".

В настоящее время на всей территории Украины в третий раз за день объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Киеве. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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