В Хмельницкой области произошли взрывы

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Взрывы произошли вечером в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Областная администрация подтвердила информацию о взрывах и призвала жителей оставаться в укрытиях.

Несколько взрывов произошло в городе Староконстантинове Хмельницкой области, на востоке которого расположен аэродром Вооруженных сил Украины, сообщила "Страна".

В настоящее время на всей территории Украины в третий раз за день объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Киеве.