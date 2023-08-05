Словения может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны ЕС

Агентство по охране окружающей среды республики ранее объявило красный уровень опасности для северо-восточной, северо-западной и центральной частей страны из-за проливных дождей

ЛЮБЛЯНА, 5 августа. /ТАСС/. Республика Словения может рассчитывать на финансовую помощь со стороны Евросоюза. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал в соцсети Х (ранее Twitter) еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

"Словения не одинока в это трудное время. Страна может рассчитывать на солидарность Евросоюза. Это включает немедленную помощь со стороны механизма гражданской защиты, финансовую поддержку из фонда солидарности ЕС и других источников еврообъединения <...>", - написал Ленарчич. Как указал политик, власти республики уже обратились к ЕС с просьбой о предоставлении спутниковых карт для оценки ущерба в пострадавших районах страны.

Агентство по охране окружающей среды Республики Словения 4 августа объявило красный уровень опасности для северо-восточной, северо-западной и центральной частей страны из-за проливных дождей, которые начались в четверг вечером. Ливни по всей республике стали причиной подъема грунтовых вод и нескольких оползней. Стихия унесла жизни четырех человек, среди которых двое граждан Словении и двое голландцев. Пожарные, Вооруженные силы Словении и другие подразделения и службы продолжают заниматься спасением людей, имущества и животных.