5 августа, 16:42

В центре Тель-Авива в результате нападения со стрельбой ранили мужчину

Стрелявший нейтрализован, сообщила пресс-служба израильской полиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 августа. /ТАСС/. Нападение со стрельбой произошло вечером в центре Тель-Авива, один человек получил тяжелые ранения, стрелявший нейтрализован. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

По ее информации, инцидент произошел на улице Монтефиоре в самом центре города. "Подозрение на атаку со стрельбой в Тель-Авиве. <...> Один человек пострадал в результате стрельбы и отправлен получать медицинскую помощь. Стрелявший нейтрализован, на месте происшествия находятся крупные силы полиции", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба израильской службы скорой помощи сообщила, что пострадавший - 40-летний мужчина, он срочно доставлен в одну из больниц Тель-Авива. По информации медиков, раненый находится в тяжелом состоянии. 

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