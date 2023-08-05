В центре Тель-Авива в результате нападения со стрельбой ранили мужчину

Стрелявший нейтрализован, сообщила пресс-служба израильской полиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 августа. /ТАСС/. Нападение со стрельбой произошло вечером в центре Тель-Авива, один человек получил тяжелые ранения, стрелявший нейтрализован. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

По ее информации, инцидент произошел на улице Монтефиоре в самом центре города. "Подозрение на атаку со стрельбой в Тель-Авиве. <...> Один человек пострадал в результате стрельбы и отправлен получать медицинскую помощь. Стрелявший нейтрализован, на месте происшествия находятся крупные силы полиции", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба израильской службы скорой помощи сообщила, что пострадавший - 40-летний мужчина, он срочно доставлен в одну из больниц Тель-Авива. По информации медиков, раненый находится в тяжелом состоянии.