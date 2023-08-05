В Ростовской области в ДТП на территории АЗС пострадал ребенок

Его доставили в больницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 августа. /ТАСС/. В Ростовской области семилетний ребенок пострадал в результате аварии, которая произошла на автозаправочной станции на трассе М-4 "Дон". Об этом журналистам сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону.

"На автодороге М-4 "Дон" водитель "Газели" осуществлял буксировку автомобиля Renault Sandero на гибкой сцепке. По предварительным данным, при буксировке трос лопнул, в результате чего водитель Renault съехал на правую обочину, где столкнулся со стелой АЗС, затем автомобиль отбросило на находившийся на территории АЗС большегруз Mercedes. В результате ДТП пострадал семилетний пассажир", - говорится в сообщении.

Ребенка доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.