Лада Дэнс попала в ДТП на трассе в Подмосковье

По словам представителя экстренных служб, певица получила черепно-мозговую травму

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Три машины столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В экстренных службах ТАСС добавили, что среди пострадавших певица Лада Дэнс.

ДТП произошло примерно в 18:20 мск на 52-м километре трассы М-2 "Крым" по направлению движения от Москвы. "По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоявшие на проезжей части автодороги. В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Предварительно, певица в момент ДТП находилась в автомобиле такси. В результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму", - отметил представитель экстренных служб.