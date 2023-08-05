В центре Москвы сгорел Lamborghini

Водитель не пострадал

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Lamborghini сгорел в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС России.

"Произошло возгорание автомобиля в Хилковом переулке на площади 5 кв. м. Пострадавших нет", - сказали в главке.

Из видео, которые появились в сети, становится ясно, что у автомобиля загорелся моторный отсек во время движения. Водитель не сразу понял что происходит, но попытался его потушить самостоятельно. Когда на место прибыли пожарные, машину практически полностью охватил огонь.