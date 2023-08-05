На юге Молдавии шесть вагонов с зерном грузового состава сошли с рельсов

Предварительной причиной аварии является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность

КИШИНЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Шесть вагонов с зерном грузового состава сошли с рельсов на юге Молдавии из-за повреждения путей. Об этом сообщило госпредприятие "Железная дорога Молдавии".

"На участке железнодорожных путей Кульма - Чадыр-Лунга шесть вагонов с зерном сошли с рельсов. Предварительной причиной аварии является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность", - говорится в опубликованном на странице госпредприятия в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщении.

Там уточнили, что состав из 61 грузового вагона следовал со станции Бессарабка в порт Рени на Украине. На место уже выехали представители правоохранительных органов и ремонтная бригада. О жертвах не сообщается.