5 августа, 18:28,
обновлено 5 августа, 19:00

На Кубани авария на трубопроводе стала причиной ограничения водоснабжения на восьми улицах

Ее уже устранили

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Авария на трубопроводе в Краснодаре стала причиной ограничения холодного водоснабжения в жилых домах, расположенных на восьми улицах в Центральном округе. Об этом сообщает городская Единая дежурно-диспетчерская служба в Telegram-канале.

"Произошло аварийное ограничение подачи холодного водоснабжения в Центральном округе. В результате повреждения подземного трубопровода на улице Ставропольской диаметром 159 мм ограничена подача воды в жилые дома по адресу: Ставропольская, Вишняковой, Мира, Путевая, Железнодорожная, Братьев Дроздовых, Чехова", - говорится в сообщении.

По данным городской ЕДДС, аварию уже ликвидировали. "Авария устранена. Холодное водоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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