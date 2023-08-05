Один человек погиб из команды буксира, столкнувшегося с танкером в Суэцком канале

Остальных членов экипажа удалось спасти

КАИР, 5 августа. /ТАСС/. Один человек из команды буксира, затонувшего в субботу в Суэцком канале, погиб, остальных членов экипажа удалось спасти. Об этом сообщил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

"В результате спасательных работ удалось доставить на берег шесть членов экипажа буксира, один человек погиб", - сказал Рабиа в интервью египетскому телеканалу Sada al-Balad. Он также сообщил, что точное место, где находится затонувший катер, уже определено, однако его подъем со дна канала еще не начался.

Он также отметил, что о причинах как самого столкновения кораблей, так и затопления буксира говорить пока преждевременно. "Начато расследование инцидента, оно продолжается", - указал глава администрации Суэцкого канала.

Днем 5 августа египетский буксир Fahd, обслуживающий движение кораблей по каналу, столкнулся с танкером Chinagas Legend, шедшим под флагом Гонконга. В результате аварии буксир затонул. На его борту во время инцидента находилось семь членов экипажа.

После столкновения танкер своим ходом направился к одному из причалов города Порт-Саид, где будет находиться до полного выяснения обстоятельств происшествия.