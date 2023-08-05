В Донецке загорелось здание университета после обстрела со стороны ВСУ

Также зафиксированы возгорания многоквартирных домов в районе улиц Университетская и Щорса

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Здание Донецкого университета экономики и торговли горит после обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"22:30. В результате очередного обстрела Донецка горит здание 1-го корпуса университета экономики и торговли. МЧС работает на месте. По предварительной информации, укронацисты использовали кассетные боеприпасы", - написал Кулемзин.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, зафиксированы возгорания многоквартирных домов в районе улиц Университетская и Щорса. Информация о пострадавших уточняется.