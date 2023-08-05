5 августа, 19:41,
обновлено 5 августа, 19:49
Военная операция на Украине

В Донецке загорелось здание университета после обстрела со стороны ВСУ

Валентин Спринчак/ ТАСС
© Валентин Спринчак/ ТАСС

Также зафиксированы возгорания многоквартирных домов в районе улиц Университетская и Щорса

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Здание Донецкого университета экономики и торговли горит после обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"22:30. В результате очередного обстрела Донецка горит здание 1-го корпуса университета экономики и торговли. МЧС работает на месте. По предварительной информации, укронацисты использовали кассетные боеприпасы", - написал Кулемзин.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, зафиксированы возгорания многоквартирных домов в районе улиц Университетская и Щорса. Информация о пострадавших уточняется. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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