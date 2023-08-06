В ДНР сообщили о повторном обстреле Донецка со стороны ВСУ кассетным боеприпасом

Под огонь попал Киевский район

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины второй раз за вечер обстреляли Донецк боеприпасом кассетного типа. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрел зафиксирован в 23:45 мск в субботу. Под огонь попал Киевский район.

До этого обстрел кассетными боеприпасами был произведен в 22:05 мск 5 августа.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил в Telegram-канале, что в 23:55 мск ВСУ продолжили наносить удары по городу. "Осколки сыпятся в Ворошиловском районе", - уточнил он. По данным представительства в СЦКК, для этого обстрела ВСУ использовали две ракеты реактивной системы залпового огня.