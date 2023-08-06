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обновлено 5 августа, 21:24
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о повторном обстреле Донецка со стороны ВСУ кассетным боеприпасом

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Под огонь попал Киевский район

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины второй раз за вечер обстреляли Донецк боеприпасом кассетного типа. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Обстрел зафиксирован в 23:45 мск в субботу. Под огонь попал Киевский район.

До этого обстрел кассетными боеприпасами был произведен в 22:05 мск 5 августа.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил в Telegram-канале, что в 23:55 мск ВСУ продолжили наносить удары по городу. "Осколки сыпятся в Ворошиловском районе", - уточнил он. По данным представительства в СЦКК, для этого обстрела ВСУ использовали две ракеты реактивной системы залпового огня. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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