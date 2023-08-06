В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6

По данным сети сейсмических станций "СОМЭ" МЧС Казахстана, очаг залегал на глубине 35 км

АЛМА-АТА, 6 августа. /ТАСС/. Второе за сутки землетрясение в Афганистане, на этот раз магнитудой 6,6, зафиксировали сейсмостанции Казахстана в субботу вечером. Об этом говорится в сообщении сети сейсмических станций "СОМЭ" МЧС Казахстана. Эпицентр расположен в 851 км к юго-западу от Алма-Аты на территории Афганистана. Очаг залегал на глубине 35 км.

Ранее казахстанские сейсмологи сообщали о землетрясении магнитудой 5,2, зафиксированном в Афганистане утром 5 августа.

По данным афганского агентства TOLOnews, 5 августа в 20:31 по афганскому времени (19:01 мск) в Кабуле ощущалось землетрясение магнитудой 5,8. Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 75 км к югу от Файзабада, в провинции Бадахшан. Сведений жертвах и разрушениях пока не поступало.