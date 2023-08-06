Во Флориде в результате перестрелки с полицией погиб один человек

Двое правоохранителей получили ранения, сообщил телеканал ABC

ТАСС, 6 августа. Один человек погиб в результате перестрелки с сотрудниками полиции в городе Орландо (штат Флорида). Об этом в субботу сообщила телекомпания ABC со ссылкой на полицию штата.

По ее данным, инцидент произошел, когда двое полицейских остановили машину, предположительно, проходящую по делу об убийстве в Майами (штат Флорида). Вышедший из машины водитель открыл огонь по силовикам, ранив их, угнал другой автомобиль и скрылся. В результате поисковой операции он был обнаружен в отеле и ликвидирован при попытке оказать сопротивление отряду спецназа.

Раненые полицейские госпитализированы в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает, отметили в городском департаменте здравоохранения.

По факту произошедшего начато расследование.